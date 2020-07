Le Barça vit cette saison une crise sportive, institutionnelle mais aussi économique à cause notamment du coronavirus et de ses implications pécuniaires. Josep Maria Bartomeu déplorait cette semaine dans Mundo Deportivo une perte de 200 millions d'euros liée au Covid_19. Le club blaugrana doit désormais faire face aux exigences de ses joueurs et aux revendications (légitimes) d'un certain Clément Lenglet.



L'ancien joueur du FC Séville ne touche que trois millions d'euros bruts par an, lui qui est pourtant titulaire au cœur de la défense catalane, là où son compatriote Samuel Umtiti, remplaçant au même poste, touche la bagatelle de 12M€. Un dossier difficile à gérer pour le Barça d'un point de vue timing. En effet, les dirigeants catalans doivent actuellement gérer plusieurs prolongations avec revalorisation salariale, notamment concernant le gardien Marc-André ter Stegen, le jeune Ansu Fati ou encore le capitaine Lionel Messi.