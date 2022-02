FC Barcelone : Lenglet touché à la cuisse gauche

au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution", comme l'indique le communiqué officiel du Barça. Si la durée d’indisponibilité n'est pas précisée par le cinquième de Liga, L'Equipe indique que l'ancien élément du FC Séville pourrait être absent "au moins quatre semaines".

Un secteur défensif décimé par les absences



❗ COMMUNIQUÉ MÉDICAL

Les examens réalisés sur le joueur @clement_lenglet ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. pic.twitter.com/3JHtS3gPYt



— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 3, 2022

Encore une mauvaise nouvelle pour Xavi sur le plan des blessures au FC Barcelone. Déjà contraint de composer sans Eric Garcia dans l'axe de sa défense, le technicien ne pourra pas compter sur Clément Lenglet, au minimum pour dimanche et le choc face à l'Atlético Madrid sur la pelouse du Camp Nou (16h15). En effet, ce jeudi, le défenseur a été touché lors de l'entraînement et souffre d'une blessure "Moins indispensable que par le passé, Lenglet a disputé 11 matchs de Liga depuis le début de l'exercice 2021-2022, dont 4 en tant que titulaire. Son absence, couplée à celle d'Eric Garcia, pourrait faire espérer à Xavi plus de chances dans le registre des blessures, avec les seuls Gerard Piqué, Ronald Araujo et Oscar Mingueza comme centraux de métier.Les échéances importantes vont se succéder pour un Barça qui sera mobilisé, notamment, par les seizièmes de finales de la Ligue Europa face à Naples (17 et 24 févriers). Éliminé de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le club catalan aspire notamment à remporter cette compétition, comme l'a affirmé le président Joan Laporta lors de la présentation de sa dernière recrue, Pierre-Emerick Aubameyang :, a-t-il clamé. Sur le plan national, cela semble plus compliqué étant donné que 15 points séparent le Real Madrid, leader, de son éternel rival, qui compte 1 match en moins.