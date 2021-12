FC Barcelone : Lenglet et Alves testés positifs au Covid-19

Une place en Ligue des Champions à assurer pour le Barça

Deux mauvaises nouvelles pour le FC Barcelone. Alors que le club catalan reprendra le chemin de l'entraînement mardi, deux joueurs manqueront à l'appel pour le prochain match de Liga, prévu le 2 janvier prochain à Majorque. Ce lundi soir, l'actuel septième du Championnat d'Espagne a officialisé les cas positifs au Covid-19 de Clément Lenglet et Dani Alves par le biais d'un communiqué officiel. "Les joueurs duLes joueurs ne ressentent pas de symptômes et le club a informé les autorités compétentes."La saison réalisée par l'équipe de Xavi est pour le moins mitigée depuis la prise de fonction de l'ancien milieu de terrain légendaire du Barça, le 9 novembre dernier. Sous ses ordres, l'équipe compte 3 victoires toutes compétitions confondues, pour 3 matchs nuls et 2 défaites. Lors de sa dernière sortie, le Barça, à 11 contre 10 durant plus de 25 minutes, a concédé un score de parité sur la pelouse du FC Séville (1-1). "C'était un match pour prendre les trois points et entrer dans la zone de la Ligue des Champions, nous continuerons à essayer. Parfois il faut avoir plus de patience et de maturité pour mieux comprendre le jeu., avait expliqué l'entraîneur en conférence de presse.Septième de Liga, le Barça vise à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Éliminé lors de la phase de poules de la compétition cette saison pour la première fois depuis l'exercice 2000-2001,