FC Barcelone : Lenglet défendu par Koeman

"Pas la faute d'un seul joueur"

Dimanche au Camp Nou, Barcelone menait au score face à Cadix après un penalty transformé par Lionel Messi. Tout allait pour le mieux face à un adversaire relativement inoffensif jusqu'à la 87ème minute.ce moment de la rencontre est survenue une erreur de Clément Lenglet. Sur un ballon anodin dans la surface barcelonaise, Ruben Sobrino a devancé le Français et ce dernier a concédé un penalty transformé ensuite par Alex Fernandez. Le match nul a ainsi éloigné le Barça de la tête de la Liga et, avant un match en retard de la première journée contre Elche, (mercredi, 19 heures), Ronald Koeman est monté à la rescousse.L'entraîneur du FC Barcelone a défendu l'ancien élément de Nancy et du FC Séville. "a-t-il expliqué en conférence de presse. Par la suite, il est revenu sur la prestation de son équipe, qui n'avait pas su faire la différence afin d'accroître son avance.a analysé Koeman. Arrivé en 2018 au Camp Nou, Lenglet est annoncé sur le départ