Ronald Koeman sait que son équipe de Barcelone n'est pas au niveau que les fans du club attendent. Les Catalans ont de nouveau perdu des points à domicile contre Grenade lundi soir, ne parvenant pas à se remettre de leur récente défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. "Regardez la liste de notre équipe", a déclaré Koeman après le match, lorsqu'il a été interrogé sur la configuration et le style de Barcelone.

Koeman revient sur le changement de style

"Nous avons fait ce que nous avons pu. Nous n'avons pas les joueurs de l'époque du tiki-taka. Nous devons jouer avec notre propre style. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés et qu'avec un peu plus de temps, nous aurions pu gagner. Le système de base était le 4-3-3 en première mi-temps, puis j'ai dû faire des changements en fonction de ce que j'avais sur le banc. Ce n'est plus le Barcelone d'il y a huit ans. C'est comme ça. Avec Ansu [Fati] et [Ousmane] Dembélé, c'est différent car nous avons plus de profondeur".