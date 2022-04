FC Barcelone : Le titre définitivement envolé ?

Succès historique de Cadix au Camp Nou



🔊 Xavi : "Nous ne sommes pas à notre meilleur niveau depuis 2-3 matches. Nous devons progresser pour nous qualifier en Ligue des Champions. Il faut être plus efficaces devant et mieux défendre. Nous devons retrouver confiance." #BarçaCadiz (0-1) pic.twitter.com/CGg93IC7QL

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 18, 2022

Xavi : « On a presque dit adieu au titre »

Depuis l’intronisation de Xavi au début du mois de novembre, le FC Barcelone a opéré un joli renouveau. L’ancien milieu de terrain a redressé la barre de façon spectaculaire grâce notamment à un mercato hivernal actif (Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Dani Alves). Les succès se sont succédé et le Barça a grimpé au classement, se retrouvant même 2eme du Championnat d’Espagne derrière le Real Madrid.Mais après avoir été éliminé à la surprise générale en quarts de finale de la Ligue Europa par l’Eintracht Francfort (1-1, 2-3), jeudi dernier, le club catalan vient de subir une cruelle défaite en Liga. Pourtant à domicile face à la modeste formation de Cadix (18eme), les joueurs de Xavi ont raté le coche, lundi soir en clôture de la 32eme journée de Liga. Ils sont tombés devant le « petit » pensionnaire espagnol de la ville portuaire qui est venu gagner au Camp Nou pour la première fois de son histoire (1-0). Et le club andalou a infligé au Barça son premier revers en Liga depuis le 4 décembre (0-1 face au Betis Séville).Le FC Barcelone pointe désormais à 15 longueurs du Real Madrid, promis au titre. Après le coup de sifflet final, Xavi était abattu. « On est très déçus. On a manqué une occasion en or de marquer la différence avec les autres équipes engagées dans la bataille pour la Ligue des champions. On a presque dit adieu au titre, a tranché le coach catalan. On doit faire notre autocritique. On est le Barça, on doit faire mieux, produire davantage de jeu. » « Les joueurs doivent montrer plus d'envie, plus de foi, a ajouté l’ex-maestro de l’entrejeu. Cela m'inquiète, clairement. On doit être plus humbles. On a changé notre style de jeu, notre identité, mais on doit encore progresser. Et il faut se qualifier pour la Ligue des champions de quelle manière que ce soit. » Le Barça affiche 60 points comme le Séville FC et l’Atlético Madrid. En cas de succès mardi soir, le Betis Séville rejoindra les trois clubs.