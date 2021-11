Dani Alves s'est ouvert sur son retour au FC Barcelone. Le joueur de 38 ans a conclu un accord de principe avec le Barça ce week-end pour revenir au club après cinq ans. Alves a passé huit ans avec les Blaugrana la première fois, gagnant une véritable moisson de titres. Ce retour est un rêve pour de nombreux fans du FC Barcelone, qui ont vu une autre légende du club en la personne de Xavi Hernandez il y a un peu plus d'une semaine.

Alves, plus bas salaire du Barça

Et le média catalan Sport affirme que le joueur brésilien touchera le salaire fixe le plus bas du vestiaire barcelonais, sans donner de chiffres. Au courant des soucis financiers du Barça, l'ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin a consenti une belle remise pour ne pas empêcher son retour et aider un club qui tient une place importante dans sa carrière de joueur. Quelques bonus sont également présents dans son contrat.