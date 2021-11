Eric Garcia a rejoint le Barça via un transfert gratuit en provenance de Manchester City après avoir signé un accord pré-contractuel, mais son séjour au Camp Nou n'a pas vraiment commencé de manière brillante. L'international espagnol a traversé une crise au Barça, à la fois sur et en dehors du terrain et ses performances ont été assez peu impressionnantes. Garcia a été critiqué pour nombre de ses performances avec les Blaugranas, mais il est déterminé à surmonter l'adversité et il ne regrette pas sa décision, même s'il a été déçu de ne pas jouer aux côtés de Messi.

Plusieurs joueurs sont arrivés cet été en espérant jouer avec Messi

S'exprimant avant le choc crucial du Barça en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev mardi, le défenseur a déclaré : "Quand j'ai pris la décision de venir ici, j'étais convaincu et aujourd'hui je prendrais la même décision. Les résultats n'ont pas été ceux que nous souhaitions, mais il reste encore une bonne partie de la saison. Demain est très important. Il est clair que j'aurais aimé jouer avec Messi, mais nous avons une équipe très compétitive". Garcia fait partie d'un certain nombre de joueurs qui sont arrivés cet été en espérant jouer avec Lionel Messi, mais qui ont été déçus. Sergio Agüero, en particulier, peut s'estimer malheureux, en tant qu'ami proche de l'Argentin.