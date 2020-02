Bartomeu est totalement isolé



‼️NOTÍCIA | El director de l’àrea de presidència del Barça, Jaume Masferrer, suspès de les seves funcions fins que es celebri la junta extraordinària de la setmana que ve

📌 A la reunió d’avui no s’ha demanat la dimissió de Bartomeu, però sí responsabilitats a nivell executiu



— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 21, 2020

Josep Maria Bartomeu n’aura peut-être pas à attendre les prochaines élections, prévues en 2021, pour délaisser son rôle de président du Barça.D’après les dernières informations qui circulent en Espagne, il lui a été demandé de jeter l’éponge afin d'apaiser l’atmosphère irrespirable et la profonde crise qui règnent au sein du club.Bartomeu a perdu ses derniers soutiens au sein du Barça,Jordi Cardoner et Emili Rousaud, deux de ses principaux dirigeants, essayent de le convaincre que c’est la meilleure chose à faire, en même temps que convoquer des élections anticipées pour jeudi prochain. Quant à Jaume Masferrer, qui faisait partie de ses principaux conseillers, il a déjà quitté le navire et a promis de ne pas y retourner tant qu’une enquête interne n’a pas été ordonnée à l’encontre de Bartomeu.Ce qui est reproché, en creux, à Bartomeu c’est de s’être lié à une agence de communication avec comme but de nuire à son rival pour le poste (Victor Fonrt), mais aussi à des personnalités importantes au sein du club. L’intéressé a eu beau tout nier en bloc, et même tenir en conférence de presse pour réfuter toutes les allégations dont il fait l’objet, peu de monde croit à sa version.d’après ce que rapporte le média Què T'hi Jugues.