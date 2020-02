FC Barcelone : Le message énigmatique de Gerard Piqué

« Marionnette »



Titella

— Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020

La situation devient irrespirable au FC Barcelone, alors que le scandale des « faux comptes » ébranle le président Josep Bartomeu. Selon les médias espagnols, le président aurait convoqué mardi les capitaines et le coach blaugranas. Bartomeu aurait nié l’implication du club dans cette histoire et aurait mis en cause l'agence I3 ventures.Et, un nouvel épisode risque d’enflammer la Catalogne à nouveau. En effet, mardi soir, Gerard Piqué a répondu à un message d’un journaliste espagnol qui signifiait que le Barca était « devenu plus intelligent et moins manipulable ». Le défenseur n’a pas tardé à réagir en adressant un simple «Titella » (marionnette en espagnol) en réponse de ce tweet. La guerre des nerfs démarre du côté de Barcelone, et Gerard Piqué semble avoir choisi son camp, au grand dam de son président.