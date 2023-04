FC Barcelone : le jeune Lamine Yamal fait tomber un record

Dans une rencontre au contexte favorable, le jeune Lamine Yamal a pu faire ses grands débuts avec le FC Barcelone. Contre un Bétis Séville réduit à 10 dès la demi-heure de jeu, le Barça n'a pas fait de détail en s'imposant 4-0.

Un record de précocité

Une victoire assurée qui a donc permis à la nouvelle pépite du centre de formation de faire sa première apparition avec le maillot Blaugrana. À la 83e minute de jeu, et sous l'ovation du Camp Nou, Yamal est devenu le plus jeune joueur de Barcelone à disputer un match un Liga à 15 ans et 290 jours. Il est aussi le deuxième plus jeune à avoir disputé une rencontre toutes compétitions confondues avec Barcelone, le plus jeune étant Albert Amasqué, en Coupe Macaya en 1902 (13 ans et 340 jours). Avec cette nouvelle victoire, le Barça reprend 11 points d'avance sur le Real et fait un pas de plus vers le titre.