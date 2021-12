Gavi a été une lueur d'espoir pour le FC Barcelone au cours de quelques mois impressionnants, et il semble prêt à être récompensé pour ses efforts par un nouveau contrat. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a fait du jeune homme de 17 ans sa priorité et il s'améliore sous la houlette de la légende du club après avoir été introduit dans le onze sous l'ancien entraîneur Ronald Koeman.

Gavi, la nouvelle star

L'émission "Què t'hi jugues" sur Cadena SER rapporte non seulement que Gavi est en passe d'obtenir un meilleur contrat à Barcelone, mais qu'il devrait recevoir une prime de renouvellement comprise entre 1,5 et 2 millions d'euros. La saison dernière, Pedri était le jeune homme qui montrait l'exemple au Camp Nou, mais cette fois-ci, c'est Gavi qui fournit l'inspiration nécessaire à l'équipe. Âgé de 17 ans seulement, le milieu de terrain a joué 21 fois en Liga et en Europe depuis le début de la saison, et a débuté les sept matchs sous la direction de Xavi.