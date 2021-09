Au bout d’une saison seulement passée en Catalogne, Miralem Pjanic a quitté jeudi le Barça pour rejoindre le Besiktas d’Istanbul en prêt. Le milieu de terrain bosnien a délaissé un grand d’Europe et en faisant aussi une croix sur le juteux contrat dont il disposait. Un dénouement qu’il a cependant jugé inévitable.

« Jamais vu un coach comme celui-là »

Dans une interview accordée à Marca, l’ancien lyonnais a fait savoir que la cohabitation avec Ronald Koeman était devenue tout simplement impossible : « Koeman m'a ignoré dès le début, c'est un entraîneur très, très étrange, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Il m'a manqué de respect. Il ne me parlait jamais ! Je suis un joueur qui peut tout accepter mais j'aimerais toujours qu'on m’explique… et pas comme si j'avais 15 ans. J'ai accepté de baisser mon salaire et de rejoindre Besiktas parce que j'adore jouer au football ».



Pjanic n’aura donc pas fait de vieux os chez les Blaugrana. Cela dit, il n’écarte pas la possibilité d’y retourner à l’issue de sa période de prêt. « J’ai encore un contrat avec Barcelone. Je n'ai juste pas eu de chances avec ce coach », a-t-il précisé.