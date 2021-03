FC Barcelone : Le club sacré comme le meilleur de la décennie

Le PSG derrière les trois historiques



Ces dernières saisons, surtout en Ligue des Champions, le FC Barcelone n'arrive plus à se montrer performant. Le club catalan enchaîne les revers et n'a plus remporté la reine des compétitions de clubs depuis 2015 et un sacre face à la Juventus Turin à Berlin (3-1). Pourtant, les Blaugrana savent conquérir les titres en Liga, voire les Coupes du Roi, dans le sillage d'un Lionel Messi souvent intraitable. Le Barça a été sacré comme le meilleur club de la décennie (2011-2020) d'après l'IFFHS ((International Federation of Football History and Statistics). L'institut a placé le club catalan en tête, indiquant :Au cours de la décennie analysée, le Barça a remporté 22 titres : six Liga, deux Ligues des champions, cinq Coupes du Roi, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et deux Supercoupes d'Espagne. Il figure devant le Real Madrid (2,877 points contre 2,782), le Bayern Munich (2,594) et le Paris Saint-Germain, quatrième du classement (2 357). D'après la presse espagnole, le critère majeur de l'IFFHS afin d'établir son classement est basé sur les performances en Ligue des champions et Supercoupe : 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul. Viennent ensuite les préliminaires de la Ligue des Champions et les finales de la Ligue Europa : 4,5 points pour une victoire et 1,5 point pour un match nul.