FC Barcelone : le club ouvert à un départ de Dembélé

Coming back stronger pic.twitter.com/s7CsXUfOoj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2020



Dans l'esprit du Barça, Fati est considéré comme plus important que Dembélé

Le FC Barcelone aspire à réaliser des opérations sur le marché des transferts en dépit de la crise économique. D'après le quotidien catalan Sport, le club serait ainsi particulièrement attentif sur le dossier Ousmane Dembélé. Arrivé il y a trois ans au Camp Nou en provenance du Borussia Dortmund pour une somme de 105 millions d'euros et 40 millions de bonus, l'ancien joueur du Stade Rennais n'est pas parvenu à trouver de la continuité, surtout en raison de nombreuses blessures.Cinq mois après une opération d'une rupture d'un tendon de la cuisse droite en février, le Français a effectué son retour à l'entraînement, même si une participation au huitième de finale retour de Ligue des champions contre Naples, le 7 août prochain semble utopique.

Cette saison, Dembélé a pu observer que Quique Setien, comme Ernesto Valverde avant lui, ont accordé une grande confiance à Ansu Fati afin de faire des différences et, selon Sport, il est une option plus importante dans la tête des dirigeants du Barça pour la saison prochaine. Le média indique que le Français "pourrait avoir très peu de minutes s'il reste au Barça."





Ainsi donc, le Barça ne serait pas opposé à une vente de Démbélé et si le club souhaitait d'abord un transfert sec ou un prêt avec option d'achat obligatoire, la situation serait différente. Sport indique que des clubs se sont renseignés sur le dossier menant à l'ailier champion du monde 2018, sans qu'une seule offre concrète ne soit parvenue sur le bureau des dirigeants catalans. Le média indique que le PSG et le Bayern Munich possèdent un certain intérêt pour Dembélé. Cependant, les blessures régulières du joueur empêchent les propositions de se bousculer.

Mercato Express : L'OM insiste pour Cuisanse !