Les fans du Barça peuvent craindre des sanctions pour leur club. Dans son dernier rapport financier concernant la santé économique des clubs qui la composent, la Liga espagnole a indiqué que le FC Barcelone ne répondait plus aux critères du plafond salarial désormais en vigueur. Trop de recrutements onéreux cet hiver pour des Blaugrana qui se retrouvent avec -144 millions d'euros par rapport à ce fameux plafond.



Problématique pour le club de Joan Laporta puisque celui-ci vise le recrutement d'Erling Haaland l'été prochain. Une opération estimée à quelques 250 millions d'euros. Tout bonnement infaisable dans les conditions actuelles. Comme le rappelle RMC, le plafond salarial en question est calculé sur la différence entre les revenus (droits TV, ventes de joueurs, sponsoring, etc.) et les coûts (recrutements, salaires). Des sanctions financières pèsent désormais sur le Barça.



Un cas (tristement) unique



Le média précise par ailleurs que Barcelone est le seul club de la première ligue espagnole a ne pas respecter le plafond salarial. À moins d'un nouveau tour de passe-passe, ou de ventes susceptibles de renflouer sérieusement leurs caisses, il est très peu probable que les Catalans puissent sérieusement envisager de concourir dans le recrutement de Haaland.