Comme ce fut déjà le cas au début de la crise sanitaire, le FC Barcelone doit trouver des solutions pour ne pas dépasser le plafond salarial mis en place par la Liga. A l'époque, le club catalan avait déjà mis ses joueurs à contribution, en leur demandant d'accepter de réduire leur salaire. Les cadres barcelonais n'avaient pas échappé à la règle et s'y étaient d'ailleurs plié en partie, préférant toutefois agir sur un calcul au prorata d'une partie de leurs années de contrat restantes.



Deux ans plus tard, le président du Barça, Joan Laporta, devrait à nouveau solliciter l'aide de trois de ces fameux cadres. Parce qu'il souhaite pouvoir recruter des joueurs de haut calibre lors du prochain mercato estival, le patron catalan travaille sur différentes solutions pour ne pas exploser le plafond salarial qui tient tant à Javier Tebas. Comme l'indique Marca, la possibilité d'un accord entre le club et le fonds CVC est une éventualité très plausible. Mais pas suffisante.

Busquets, Alba et Piqué concernés

Pour cette raison, Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba vont devoir accepter de réduire leurs émoluments. Le média rappelle qu'à eux trois, ces derniers coutent 100 M€ par saison au Barça. Pas sûr qu'ils acceptent que l'on touche à leur salaire. Le talent de négociateur du directeur général Mateu Alemany va être mis à rude épreuve. Le mercato estival du FC Barcelone pourrait en dépendre.