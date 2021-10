FC Barcelone : Le club affrontera Boca Juniors lors de la Coupe Maradona

25 000 spectateurs pourront assister au match

Le mercredi 25 novembre 2020, le monde du football dans son ensemble avait pleuré la disparition de Diego Armando Maradona. Alors âgé de 60 ans, celui considéré par beaucoup comme le possible plus grand joueur de l'histoire s’éteignait suite à un arrêt cardiaque. Durant sa carrière, le vainqueur de la Coupe du monde 1986 a notamment su faire les beaux jours de Naples (1984-1992), qui évolue dans un stade portant son nom, mais également de Boca Juniors (1981-1982, puis de 1995 à 1997) et du FC Barcelone (entre 1982 et 1984).Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone annonce ainsi un futur match face à Boca Juniors.. Cette rencontre amicale aura lieu se jouera à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, devant 25 000 spectateurs, et sera un hommage à la légende argentine, qui nous a quittés il y a un an", peut-on lire sur le communiqué publié par le FC Barcelone. Ce ne sera pas le premier affrontement entre les deux formations, puisqu'elles se sont déjà rencontrées dans le cadre du Trophée Gamper en août 2018, avec une victoire blaugrana au terme du match (3-0). En outre, le FC Barcelone retrouvera l'Arabie Saoudite à cette occasion. Lors de son dernier séjour là-bas, l'équipe alors dirigée par Ernesto Valverde, s'était inclinée contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 2020 (2-3). En Liga, le Barça affiche un visage peu réjouissant et a essuyé une défaite contre le Real Madrid, dimanche lors du Clasico disputé au Camp Nou (1-2). Après 9 rencontres cette saison en championnat, les joueurs d'un Ronald Koeman très contesté pointent à la neuvième place, avec 15 points, à 6 unités du leader, la Real Sociedad.