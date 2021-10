Le FC Barcelone a besoin de renforts et les hommes en coulisse au Camp Nou sont déjà au travail malgré les limitations financières évidentes et bien connues selon Sport. Le départ d'Antoine Griezmann lors du dernier jour de la période des transferts d'été a laissé un vide et il faudra le combler cet hiver.

Dembélé détient les clés

Le club souhaiterait ainsi recruter un attaquant, si Ousmane Dembélé ne prolonge pas son contrat au Camp Nou. Koeman est satisfait de ses options devant, mais si Dembélé décide de ne pas renouveler son contrat - qui expire cet été - alors un transfert pour Raheem Sterling (Manchester City) pourrait être envisagé. Les relations entre Barcelone et City sont bonnes et les contacts sont ouverts. Pep Guardiola est ouvert à l'idée d'un départ de Sterling et le joueur est ouvert à l'idée d'un transfert, pour un prêt avec obligation d'achat. Tout dépend, cependant, de Dembélé .