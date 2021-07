FC Barcelone : L'Atlético de Madrid n'a pas renoncé à Griezmann

Le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid a repris de l'ampleur vendredi soir. En effet, alors que le Français devrait quitter le FC Barcelone cet été, une destination semble largement privilégiée, à savoir un retour chez les Colchoneros. Cependant, cette possibilité avait pris du plomb dans l'aile courant juillet, alors que les deux clubs tentaient d'organiser un échange, déguisé en transferts, autour du numéro 7 et de Saul Niguez. Si ce dernier n'est plus du tout sûr de quitter la capitale espagnole, Griezmann pourrait bien retourner dans son ancien club cet été. Il faut dire que les Catalans cherchent toujours à dégraisser pour faire prolonger Lionel Messi.

« Griezmann ? C'est une opération difficile »



Après une période un peu plus floue autour de l'international français, Joan Laporta, le président du Barça, se disait tout de même « ouvert à toutes propositions » la semaine dernière, alors que le chrono tourne et que Messi ne peut toujours pas prolonger avec les Blaugrana. Vendredi soir, Enrique Cerezo en a remis une couche à propos de Griezmann. « Tout est possible. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce n'est pas un dossier facile. On attend des nouvelles. Mais je peux vous dire que c'est une opération difficile », a notamment confié le président de l'Atlético de Madrid, lors d'un entretien accordé à La Cadena COPE et repris par El Mundo Deportivo.

Simeone souhaite le meilleur à Griezmann

Comme pour Messi, il semblerait que le cas du champion du monde français puisse durer... jusque dans les derniers jours de ce mercato estival ? Il y a de fortes chances que les clubs soient de plus en plus prêts à faire des efforts à l'approche du début de la saison. Une chose est sûre, Diego Simeone ne serait pas contre de pouvoir recompter sur le natif de Mâcon. « Avec Antoine, j'ai une très bonne relation. Nos familles sont très proches., expliquait l'Argentin à As et Marca récemment. Je n'attends rien d'autre que son triomphe là-bas. »