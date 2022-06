FC Barcelone : Laporta vole au secours de Piqué

Gerard Piqué ne traverse pas la meilleure période de sa vie. Mis en doute par son entraîneur, Xavi, concernant son engagement et sa compétitivité au plus haut niveau, le défenseur central espagnol est également marqué sur le plan privé, en raison de sa séparation récente avec Shakira. Alors jeudi, lors de l’assemblée générale du club catalan, Joan Laporta a pris la parole et a affiché son soutien envers le joueur. "Piqué souffre. Nous avons dans notre imagination des joueurs avec de la renommée, de l'argent et tout ce que nous aimons, mais ce sont des gens et Piqué est une personne formidable. Il est l'un des capitaines, il a de la chance, et il nous a beaucoup donné et il doit nous donner beaucoup", a-t-il indiqué.

"Il a choisi de continuer à être footballeur professionnel"

Formé au club et sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Barcelone, Piqué a vécu une saison 2021-2022 compliquée, notamment en raison de diverses blessures, mais qu'à cela ne tienne, Laporta a affirmé que c'était bien l'option de footballeur qui avait été choisie par un homme habitué aux multiples casquettes, dont celle d'homme d'affaires. "Il a choisi de continuer à être footballeur professionnel. Il avait la dualité d'être un homme d'affaires ou un footballeur et il a choisi un footballeur. Ne faites pas attention aux informations qui essaient de le faire passer comme un homme frivole, sans sentiments. J'ai de la chance de le connaître et de l'avoir traité comme une personne. C'est une personne extraordinaire qui souffre. Et nous devons l'aider. Je serai le premier à lui donner l'amour qu'il mérite", a glissé Laporta.