Ronald Koeman en a surpris plus d'un en refusant de répondre aux questions lors de sa conférence de presse de mercredi, y compris le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Le président du FC Barcelone a parlé du moment où il a été informé du projet de Koeman. "Nous avons appris à la dernière minute qu'il voulait faire une déclaration et, bon, il est obligé d'assister aux conférences de presse et il est libre de répondre ou de parler comme il le souhaite", a répondu Laporta lorsqu'il a été interrogé sur la performance de Koeman.

Laporta minimise la sortie de Koeman

"Nous respectons la décision de l'entraîneur, mais nous et les capitaines l'avons appris un peu avant". Laporta a également évoqué la situation actuelle de son équipe alors que le FC Barcelone sort de deux résultats décevants après la défaite contre le Bayern Munich et le match nul contre Grenade. "Eh bien, nous sommes dans un moment difficile et je pense que nous devons avoir beaucoup de sérénité et attendre un bon résultat demain contre Cadix, parce que c'est ce qui nous intéresse, des situations que l'on surmonte avec des résultats", a insisté l'homme fort du Barça, dans des propos relayés par Marca.