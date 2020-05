L'ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta (2003-2010), a confirmé son intention de se présenter aux élections présidentielles du club l'année prochaine et il souhaite que Pep Guardiola revienne en tant qu'entraîneur. "Je travaille pour me présenter comme candidat à la présidence. J'ai déjà été président et je suis ravi d'être de retour. La situation en 2021 sera dramatique et nous devrons l'inverser. Je travaille avec des gens en qui j'ai confiance", a ainsi affirmé Laporta, qui s'est déjà penché sur le cas du futur entraîneur du club Blaugrana. "Ce que je voudrais, c'est le retour de Guardiola. Mais nous savons tous que c'est une décision très personnelle. Xavi est déjà entraîneur et c'est lui qui décidera du moment idéal pour devenir entraîneur du Barça. Ça ne va pas être facile. Il saura quand il sera temps."

C'est Laporta qui avait opté pour Guardiola en lieu et place de José Mourinho en 2008. Une décision très judicieuse, Guardiola ayant remporté deux titres de Champions League et trois titres de Liga en quatre ans en tant qu'entraîneur du Barça, après avoir été à la tête de l'équipe B du club espagnol.

Laporta pour un retour gagnant ?



Le règne de l'actuel président du Barça, le très contesté Josep Maria Bartomeu, prend fin en 2021 et l'homme d'affaires Víctor Font était jusqu'à présent le seul candidat officiellement en lice. Font a été rejoint par Joan Laporta ce lundi. Ce dernier avait été remplacé en 2010 par son Sandro Rosell, lui-même remplacé par Bartomeu en janvier 2014.