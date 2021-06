FC Barcelone : Laporta juge la situation du club

Joan Laporta a pris peur. A peine élu à la tête du FC Barcelone en remplacement de Josep Maria Bartomeu, le nouveau patron a décidé de lancer un audit pour avoir une parfaite connaissance de l'état général du club. Et les résultats qui lui ont été présentés n'ont pas été de nature à le rassurer. Loin de là. Il s'en est expliqué ce dimanche, à l'occasion d'un long entretien.



"L'état du club est pire que ce à quoi je m'attendais, a ainsi déclaré Joan Laporta au journal La Vanguardia. Et pourtant je m'étais préparé à trouver une situation compliquée." Et le président barcelonais d'admettre que certains choses "devront être expliquées" et d'indiquer : "Je n'exclus aucun action." Sous-entendu, l'administration précédente devra rendre des comptes.

"Rien n'est exclu"

Laporta a ensuite précisé sa déclaration : "Lorsque je dis que j'ai trouvé le club dans un état pire que celui que j'avais imaginé, c'est parce que nous sommes liés par des contrats qui nous imposent beaucoup de conditions." Sans toutefois en dire davantage. Il a toutefois reconnu qu'il y avait un problème avec le salaire des joueurs : "Nous avons trouvé un effectif aux salaires surélevés et avec lesquels il va falloir s'arranger."



Quant à une restructuration du personnel du club : "Les contrats existants peuvent être modifiés. Il y a aussi des mesures drastiques que nous espérons ne pas avoir à prendre. [...] Rien n'est exclu pour le bien du Barça. Tout compris, nos dépenses atteignent 650 M€, un chiffre supérieur aux revenus du club." Dans ce contexte, le FC Barcelone tente malgré tout de s'organiser, lui qui vient de recruter Sergio Agüero ou encore Memphis Depay.