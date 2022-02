Ousmane Dembélé n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec Barcelone et il n'a toujours pas quitté le club. Le Barça a menacé l'ailier de le vendre s'il n'acceptait pas un nouveau contrat, mais la menace s'est avérée vide de sens. Les Blaugrana n'ont pas réussi à faire signer un nouveau contrat à Dembélé et ils n'ont pas réussi à le convaincre de partir avant la date limite de janvier, qui est passée lundi soir. Dembélé est maintenant prêt à partir à la fin de la saison, et il est déjà libre de conclure un accord de pré-contrat avec n'importe quelle équipe en dehors de l'Espagne.

Dembélé est finalement resté

Barcelone risque maintenant de perdre l'homme qu'ils ont acheté plus de 100 millions d'euros pour obtenir en 2017 pour absolument rien. Et la dernière mise à jour de Laporta ne suggère pas de réelles bonnes nouvelles pour le Barca. "Il n'a voulu accepter aucune des propositions que nous lui avons faites", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de ce mardi. "Ce n'est pas bon pour lui ni pour le club, la prolongation nous a donné une marge salariale, mais le positionnement n'est pas compris. Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club et nous allons agir dans notre propre intérêt." Reste à savoir ce qu'est cette "action", mais le Barca a des options limitées, ne pouvant que tenter de convaincre l'ailier de rester, le perdre gratuitement l'été prochain ou le libérer maintenant à un coût important.