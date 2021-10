FC Barcelone: Laporta encense Xavi, sans l'évoquer comme entraîneur

"J'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça. Mieux: j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence."

"J'ai une relation amicale avec Xavi et on s'est régulièrement parlé ces derniers mois", a dit Laporta, questionné sur l'ancien métronome du Barça. "Mon opinion (à son égard, NDLR) est bonne, très bonne", a-t-il ajouté. "J'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça. Mieux: j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence. Ce que je ne sais pas, c'est quand", a dit Laporta en conférence de presse, en compagnie de l'entraîneur par intérim Sergi Barjuan.

"Les rapports que nous avons (sur Xavi) sont très bons, (...) nous avons échangé sur des matches du Barça au téléphone, lui au Qatar et moi ici. Tous les +inputs+ (contributions, NDLR), toutes les informations que nous avons sur Xavi sont positives", a dit Laporta. "Le nom de Xavi est là mais il y a aussi d'autres possibilités", a-t-il cependant tempéré, refusant de dire si le prochain entraîneur arriverait avant, pendant ou après la trêve hivernale. Battu mercredi sur le terrain du Rayo Vallecano, le Barça pointe à une humiliante 9e place en Championnat d'Espagne après 11 journées. Ces mauvais résultats ont coûté sa place au Néerlandais Ronald Koeman, limogé dans la foulée. "La situation était devenue intenable", a justifié Laporta. Maintenir Koeman à son poste "pouvait provoquer une importante baisse de nos ambitions pour cette saison, qui sont de gagner des titres".

"Nous aurions peut-être dû remercier Koeman plus tôt, et j'en prends la responsabilité", a lâché Laporta, mais "il reste un grand du Barça", lui qui a été joueur du club de 1989 à 1995. Sous la direction de Sergi Barjuan, ancien entraîneur de l'équipe réserve, le Barça reçoit Alavés samedi (21h00) en Liga et va défier le Dynamo Kiev mardi 2 novembre (21h00) en Ligue des champions.