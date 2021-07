FC Barcelone : Laporta confiant pour la prolongation de Messi

"Leo veut rester"



. Plus de vingt ans après son arrivée au club, c'est la première fois qu'un tel cas se déroule. Le natif de Rosario, âgé de 34 ans, est libre de s'engager avec le club de son choix, lui qui a gardé le silence à ce sujet ces dernières semaines alors qu'il dispute la Copa America sous le maillot de l'Argentine et qu'un quart de finale attend l'Albiceleste, dans la nuit de samedi à dimanche face à l’Équateur (3 heures du matin).Le cas du sextuple Ballon d'Or a été évoqué ce vendredi par Joan Laportoa, le président du FC Barcelone. En marge de sa rencontre avec Javier Tebas, le président de la Liga, Laporta s'est exprimé avec confiance sur le futur de Messi, qu'il voit encore évoluer du côté du Camp Nou. "Messi? Cela progresse de la manière prévue.. Nous aimerions que ce soit fait le plus tôt possible, mais nous savons combien de temps cela prend et cela progresse", a-t-il expliqué au micro de l'émission El Golazo de Gol.D'après des informations de Catalunya Radio, Messi disposerait toutefois d'une très belle offre sur la table de la part du Barça.avec la perspective éventuelle de devenir ambassadeur du Barça aux États-Unis. Affaire à suivre...