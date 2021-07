FC Barcelone : Laporta compte sur Griezmann mais est ouvert aux possibilités

Joan Laporta apprécie Antoine Griezmann mais la possibilité d'un transfert n'a pas été totalement exclue, ce jeudi soir. Si Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, a exprimé son désir de le voir triompher au Barça à l'heure des rumeurs au sujet d'un retour chez les Colchoneros, le président du Barça a été un peu plus nuancé. "C'est un joueur du Barça, il a un contrat en cours et à moins qu'il n'y ait des circonstances différentes, nous comptons toujours sur lui. Il y a eu quelques mouvements sur le marché mais c'est normal en cette période. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a eu un intérêt pour le joueur et cela montre sa qualité", a-t-il d'abord expliqué.



Les dirigeants "ouverts à toutes les options sur le marché" pour Griezmann

Leur situation sportive prévaut, ce sont des joueurs prestigieux avec des carrières très importantes. L'année dernière, ils ont eu quelques minutes et ils connaissent donc leur situation. Avec respect pour eux, avec leurs agents, nous valorisons ce que nous pouvons faire. Ils sont les premiers à vouloir avoir des garanties de participation dans une équipe", a expliqué Alemany, confirmant donc que le Barça voulait se séparer deux éléments.

Par la suite, le dirigeant du club catalan a ouvert la porte à un départ, seulement sous certaines conditions. "Le mercato ne fait que débuter, il n'a guère bougé. Les clubs ont certaines difficultés. Griezmann est un joueur qui a des possibilités, avec des clubs intéressés, et nous construisons l'effectif avec le souci d'un équilibre financier. Avec Antoine, nous n'avons aucun problème, nous sommes contents de lui. Mais si le marché bouge, nous sommes ouverts à toutes les propositions qui nous seront présentées car nous sommes dans un moment délicat où nous devons équilibrer les comptes.Deux autres dossiers ont été évoqués, ceux de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic, mais c'est le directeur du football du Barça, Mateu Alemany, qui a commenté la position du club. "