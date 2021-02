FC Barcelone : Laisser partir Messi pour éviter la faillite ?

Les chiffres font froid dans le dos, et ont notamment provoqué les railleries du président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge. Car le FC Barcelone a publié la semaine dernière son bilan comptable du dernier exercice, reconnaissant avoir une dette à court terme de plus de 730 millions d’euros et une dette totale de 1,1173 milliard d’euros ! Et le club catalan est contraint de rembourser 266 millions d’euros à des banques avant le 30 juin, et doit aussi 196 millions à une vingtaine de clubs pour des transferts remontant parfois à plusieurs années de Philippe Coutinho (Liverpool) à Frenkie De Jong (Ajax) en passant Malcom, l’ancien Bordelais recruté par le Barça à l’été 2018.



Selon la Cope, Antoine Griezmann et ses coéquipiers n’ont d’ailleurs pas reçu leur salaire du mois de décembre. Une situation catastrophique qui s’explique surtout par l’explosion de la masse salariale. Entre la saison 2011-2012 et la saison 2018-2019, elle est passée de 257 à 576 millions d’euros et représente aujourd’hui 74% des recettes ! Et malgré les 222 millions d’euros récoltés lors du départ de Neymar pour le PSG, les dirigeants catalans ont dépensé sans compter, que ce soit pour débaucher Coutinho (165 millions), Ousmane Dembélé (125 millions) ou encore Griezmann (120 millions). La crise sanitaire n’a évidemment fait qu’empirer les choses. Et c’est dans ce contexte que le salaire pharaonique de Lionel Messi a fuité.

Bartomeu se défend



D’après El Mundo, l’Argentin a signé en 2017 un contrat de 555.237.619 euros bruts sur quatre ans. Et il a déjà perçu 511,2 millions d'euros bruts depuis quatre ans, si on ajoute à son salaire, les droits d'image et les bonus. Pour les candidats à la présidence du Barça comme Victor Font et Joan Laporta, Messi "génère beaucoup plus de revenus que ce qu'il ne coûte", a ainsi confié ce dernier pour la RAC1. Mais cette fuite interpelle. Car beaucoup pensent que c’est un moyen de préparer le départ de la Pulga, en fin de contrat en juin prochain, en tentant de démontrer qu’il plomberait les finances du Barça avec son énorme contrat. Son départ pourrait soulager financièrement un club au bord de la faillite, même si celle-ci est difficilement envisageable vu sa dimension.



Suspecté d’être à l’origine de cette fuite, l’ex-président Josep Maria Bartomeu s’est en vivement défendu lors d’un entretien avec Esport3. "C'est un problème très grave et il est totalement illégal de divulguer des contrats professionnels. Parler à la télévision et porter des accusations est facile, mais ce n'est pas une blague et cela aboutira au tribunal", a-t-il ainsi déclaré. Lionel Messi ne serait pas convaincu et aurait décidé, selon la RAC1, de porter plainte contre Bartomeu, mais aussi Carles Tusquets, directeur du conseil d’administration du Barça, Oscar Grau, le directeur général, Roma Punti, le chef du service juridique, ainsi que le directeur du journal El Mundo. Le club catalan pourrait également enquêter en interne sur ce nouveau feuilleton.