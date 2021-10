Le président du Barça Joan Laporta veut s'attacher les services jeunes joueurs qui brillent à Barcelone le plus longtemps possible. Le trio de jeunes prodiges Pedri, Ansu Fati et Gavi ont été les rares notes positives d'une saison difficile au Camp Nou, et Laporta est donc déterminé à conserver leurs services et à repousser les intérêts les concernant.

Fati vers une prolongation à Barcelone



Les négociations avec Pedri sont les plus avancées - une prolongation pourrait être confirmée d'ici dimanche - mais les conversations avec Fati avancent également. Jorge Mendes, son agent, est arrivé à Barcelone. Le FC Barcelone a ouvert des négociations avec l'entourage de Fati il y a plusieurs mois pour améliorer et prolonger son contrat actuel, qui court jusqu'à l'été 2022. L'attaquant, qui a hérité du maillot numéro 10 de Lionel Messi, est un emblème pour l'avenir du club.