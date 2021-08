L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a qualifié Lionel Messi de "meilleur joueur du monde" après l'annonce par le club de Liga du départ de "La Pulga". Messi a connu une carrière exceptionnelle au Barça, marquant 672 fois en 778 apparitions, mais son séjour avec les Blaugrana s'est brutalement terminé cette semaine en raison de la situation financière désastreuse du club.

"Le meilleur joueur du monde"

Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or devait signer un nouveau contrat, étant devenu joueur libre le 1er juillet, avant que l'annonce de jeudi ne choque le monde du football. "L'éthique de travail et le désir de gagner" de Messi font de lui le meilleur au monde, a déclaré Koeman Koeman, qui a dirigé l'attaquant lors de la campagne 2020-21, et qui a rejoint une multitude de grands noms du football pour rendre hommage à Messi. "C'est encore difficile à croire", a écrit le Néerlandais sur Instagram. "Merci pour tout ce que tu as fait pour notre club. J'ai vraiment apprécié la saison où nous avons travaillé ensemble. Je suis impressionné par ton éthique de travail et votre désir de gagner. Cela fait de toi le meilleur joueur du monde. Pour l'instant, je vous souhaite le meilleur à toi et à ta famille!"