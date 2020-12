FC Barcelone - La réaction étonnante de Koeman...

Pour sa dernière en 2020, le Barça a rendu une copie symbolisant son année en dents de scie, avec un match nul très décevant (1-1), contre la modeste formation d'Eibar, 17e de Liga au coup d'envoi... En conférence de presse, un sentiment de résignation se dégageait des propos de Ronald Koeman.

Koeman semble à court de solution

« En première période on a eu des problèmes de sortie de ballon, on n'a pas essayé de chercher Martin (Braithwaite) entre les lignes, il y avait des possibilités, notamment par-dessus, mais je ne sais pas pourquoi, par peur peut-être... On sait qu'une transition est en cours dans l'équipe, aussi à cause des blessures. Aujourd'hui il y avait 5-6 jeunes, mais il y avait aussi de l'expérience dans l'équipe. Il nous manquait quelqu'un comme Leo (Messi), bien sûr...", a lancé le technicien néerlandais.

Visiblement sans ressort, l'entraîneur du Barça a précisé sa pensée. "Mon sentiment c'est : ''Comment est-ce possible que nous n'ayons pas gagné ce match ?'' On s'est créé des occasions, on rate un penalty, et on offre un but, le seul tir cadré qu'ils ont eu... Il y a beaucoup de choses contre nous ».