Inarrêtable depuis la deuxième partie de l'exercice 2021-22, Ousmane Dembélé poursuit cette saison sur sa lancée. Buteur lors du dernier récital (4-1) du Barça contre la Real Sociedad ce dimanche, l'international tricolore flamboyant en a profité pour annoncer la couleur au cours d'une interview accordée à Barça TV. Et le natif de Vernon, dont la prolongation de contrat avec les Blaugranas n'a pas été une mince affaire, compte bien donner le maximum de lui-même pour défendre les couleurs du club catalan.

"Je vais tout donner pour ce club"

"Après quatre matchs, l’équipe se porte très bien, a ainsi confié « Dembouz ». La tournée est très difficile avec la chaleur et les voyages, mais l’équipe se sent bien et je pense que nous nous en sortons bien. (...) D’un point de vue personnel, ces deux buts me donnent beaucoup de confiance et je suis très heureux, a-t-il poursuivi, avant de conclure. J’ai la confiance de l’entraîneur, de mes coéquipiers et de tout le monde au Barça. La confiance est très importante pour les joueurs et je vais tout donner pour ce club."