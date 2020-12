FC Barcelone : La mise au point du président sur Messi

Carlos Tusquets, le président intérimaire du FC Barcelone, a fait couler beaucoup d’encre cette semaine en raison d'une déclaration qu’il a tenue à propos de la star de son équipe, Lionel Messi. A la surprise générale, il a indiqué que si ça ne tenait qu’à lui il aurait vendu le génie argentin lors du précédent mercato estival. Pour lui, c’était le meilleur choix à faire afin de ne pas se retrouver dans une situation compliquée sur le plan financier. Un avis respectable, mais qui lui a valu beaucoup de critiques en interne.

« Ce n’est pas moi qui prend les décisions »

Devant le tollé provoqué et aussi pour éviter que la vedette de l’équipe ne se fâche, Tusquets a tenu à retirer ses propos. Ou plus précisément, les rectifier, en indiquant qu’il a simplement raisonné « mathématiquement ». « Je n'ai pas dit que j'aurais vendu Messi ; j'ai dit que, financièrement, son départ aurait été bon pour le club », a indiqué le dirigeant de 69 ans à Catalunya Radio. « Nous serions mieux (aujourd’hui) parce que nous avons dit que son salaire est le plus élevé du monde. Et il n’y a rien de plus vrai. Mais je ne suis personne, la décision est la sienne et la direction ne peut pas prendre ces décisions. »



Tout en faisant un pas en arrière, le successeur de Josep Maria Bartomeu a affirmé que ces déclarations n’engageaient que lui. « Si c'est nécessaire, je dirai à Koeman qu'il a mal compris ce que j'ai dit. Je faisais juste des calculs. Ce que Messi génère pour le club compense le coût [de son contrat], mais Barcelone ne dépend pas d'une seule personne », a-t-il connu. Pas sûr que ces explications suffisent à effacer son erreur de communication.