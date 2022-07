Alors que Robert Lewandowski se trouve sur le point d’être transféré au FC Barcelone,A commencer par Samuel Umtiti. Le défenseur central français n’entre plus dans les plans des Blaugranas depuis la saison dernière. Ces derniers aimeraient le voir imiter son compatriote, Clément Lenglet, parti à Tottenham. Mais qui voudra du champion du monde 2018 ?ne font pas partie non plus de la liste des 28 prévus pour la tournée américaine qui verra le Barça affronter l’Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus et les New York Red Bulls.Frenkie de Jong, comme Ousmane Dembélé, Raphinha et autres, partira en revanche avec ses coéquipiers alors que les médias annoncent un accord entre le FC Barcelone et Manchester United pour un transfert estimé à 75 millions d'euros. Le milieu de terrain néerlandais ne souhaiterait pas quitter la Catalogne.