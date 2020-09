FC Barcelone : la Liga répond au communiqué du père de Messi

Pour la Liga, le clan Messi fait une "interprétation hors contexte des termes du contrat"



Nota informativa.

— LaLiga (@LaLiga) September 4, 2020

. Dans un communiqué publié plus tôt ce vendredi, le clan Messi, par le biais de Jorge, le père du joueur, était resté sur ses positions dans l'affaire du départ possible du sextuple Ballon d'Or.Et du côté de la Liga, la réponse est arrivée peu de temps après. Pour l'instance, la clause de 700 millions d'euros est valable."Réponse à l'entourage de Leo Messi. LaLiga a transmis sa réponse au message envoyé par l'entourage du joueur Leo Messi., peut-on lire dans le communiqué publié par la Liga, qui reste donc, elle aussi, sur ses positions.Le 30 août dernier, elle s'était montrée assez claire dans le dossier. "le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels.", avait-elle alors fait savoir.La suite au prochain épisode.