FC Barcelone : La clause de Xavi est dans le viseur de la Liga

Et si le Barça était interdit de recrutement lors du prochain mercato ? Cette hypothèse pourrait prendre de l'épaisseur alors que la clause libératoire de Xavi, nouvel entraîneur du FC Barcelone, est dans le viseur de la Liga, d'après des informations de la Cadena Ser. Le média espagnol explique que la Liga est dans l'attente des documents sur l'arrivée de l’ancien milieu de terrain. Le point majeur concerne le règlement de la clause libératoire de 5 millions d’euros à son ancien club, Al-Sadd. Le club catalan est plongé dans une situation précaire, avec une dette d'1,35 milliard d'euros.

Laporta évasif sur le règlement de la clause

Lors de la présentation de Xavi, lundi, le président Joan Laporta s'est exprimé sur les conditions d'arrivée de l'ancien métronome du Barça, et la fameuse clause libératoire. "(avec Al Sadd).a-t-il expliqué.Afin de compenser une partie du règlement de la clause libératoire, l'organisation de matchs amicaux a été évoquée dans les médias espagnols.. Pas forcément la meilleure manière de débuter pour Xavi. Celui qui a dirigé ce mardi sa première séance collective en tant qu'entraîneur du Barça débutera de manière officielle le samedi 20 novembre prochain, au Camp Nou, avec un derby contre l'Espanyol de Barcelone en Liga. Après 12 matchs sur le plan national, le club catalan est englué à la 9ème place et n'a plus gagné depuis le 17 octobre, face à Valence (3-1) dans le championnat d'Espagne.