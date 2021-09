Luuk de Jong a expliqué pourquoi il sera un élément utile pour Ronald Koeman au FC Barcelone. L'attaquant du FC Séville a été l'une des signatures surprises de la fenêtre de transfert de l'été, le FC Barcelone ayant décidé de se le faire prêter. Le club catalan avait désespérément besoin d'un attaquant après avoir perdu Sergio Aguero sur blessure et, bien sûr, Lionel Messi cet été.

Un bon joueur de tête



Et le choix s'est porté sur le joueur de Séville Luuk de Jong, qui a travaillé avec Koeman aux Pays-Bas. Le joueur de 31 ans a déjà admis qu'il ne sera pas un titulaire régulier, et il a également souligné pourquoi il est une signature importante pour les Blaugrana. "C'est incroyable d'être un joueur de Barcelone. Je suis excité de commencer", a-t-il déclaré, comme cité par Marca. "Je suis un joueur différent du reste des attaquants du groupe. J'ai de la hauteur et je suis bon de la tête. "Je sais que je ne vais pas jouer chaque match, mais Koeman me connaît bien de l'équipe nationale et il sait qu'il a besoin d'un joueur avec de la hauteur et de la force dans le jeu aérien, même si j'ai aussi d'autres qualités."