FC Barcelone : Koeman veut un prêt pour Riqui Puig

À la surprise générale, Riqui Puig (21 ans) n'était pas présent dans le groupe du FC Barcelone pour affronter Elche, samedi dans le cadre du trophée Joan Gamper.





Le club catalan s'est imposé sur la plus petite marge possible grâce à un but d'Antoine Griezmann et alors que les coéquipiers de Lionel Messi vont reprendre le chemin de la Liga le 27 septembre prochain, face à Villarreal, le cas du jeune milieu de terrain a été évoqué par Ronald Koeman.

Pour Koeman, les jeunes doivent jouer, ce qui est difficile au Barça

"Ce n'est pas vrai que Riqui Puig ne soit pas dans nos plans. Je lui ai parlé hier. Je parle aux jeunes joueurs - ils doivent jouer. Ils ne peuvent pas ne pas jouer. Lui, Alena, Pedri ... Je leur ai dit que c'était difficile pour eux et qu'il y avait beaucoup de compétition. Rien de plus", a expliqué le technicien hollandais.



Avant de conclure par une phrase lourde de sens : "J'ai dit à Riqui Puig qu'il avait un avenir ici, mais cela dépend du joueur. Je recommande qu'il parte en prêt . À 20 ans, les jeunes joueurs doivent jouer".