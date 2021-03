FC Barcelone - Koeman : "Une lutte difficile jusqu'à la fin"

Des confrontations directes face au Real et contre l'Atlético pour le Barça

Dimanche soir, le FC Barcelone est allé s'imposer sur le terrain de la Real Sociedad avec autorité sur un score très large (1-6) grâce à des réalisations d'Antoine Griezmann, Sergiño Dest (doublé), Lionel Messi (doublé) et Ousmane Dembélé. De fait le club catalan a conservé l'écart qui le sépare de l'Atlético Madrid, vainqueur face au Deportivo Alavés plus tôt (1-0). L'équipe de Diego Simeone possède 4 points d'avance à 10 journées de la fin de la Liga.Conscient de la situation actuelle et de la belle dynamique de son équipe sur le plan national (5 victoires consécutives), Ronald Koeman a salué la progression observée, en nuançant toutefois l'enthousiasme général. "Je pense que cette victoire envoie un message important, surtout à nous-mêmes. Elle montre que l'équipe est à l'aise et a confiance en ses propres capacités. Physiquement, nous sommes également en bonne position et nous nous sommes beaucoup améliorés. Mais cela ne signifie pas que le résultat et la performance d'aujourd'hui (hier, ndlr) seront reproduits lors des prochains matchs.Ce sera une lutte difficile jusqu'au dernier match de la saison. Par conséquent, nous devons continuer à avancer match par match", a-t-il expliqué en conférence de presse.Lors des 10 dernières journées, le Barça devra notamment affronter le Real Madrid, le 10 avril prochain (à l'extérieur), mais aussi l'Atlético de Madrid, le 9 mai prochain au Camp Nou, pour ce qui pourrait ressembler à une véritable finale dans la lutte pour le titre de champion d'Espagne.