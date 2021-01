FC Barcelone : Koeman répond à Leonardo pour Messi

Mardi, dans un entretien accordé à France Football, Leonardo avait évoqué de nombreux sujets. Les prolongations éventuelles de Neymar et Kylian Mbappé, la gouvernance au PSG, le licenciement de Thomas Tuchel et également le thème d'un intérêt envers Lionel Messi, qui sera en fin de contrat en juin prochain avec le Barça. Le natif de Rosario est libre depuis le 1 janvier dernier de négocier avec le club de son choix, pour rappel, même si il doit avoir autre chose en tête, avec sa sanction de deux matchs suite à son expulsion en Supercoupe d'Espagne. Koeman avoue un intérêt pour Neymar et Mbappé

Ainsi, Leonardo avait indiqué concernant le numéro 10 du Barça : "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période."



Ce mercredi, la réponse de l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, est arrivée, avant la rencontre de son équipe en Coupe du Roi face à Cornella (jeudi, 21 heures). Vraisemblablement agacé, il n'a pas pris de gants en affirmant : "Je pense qu’il peut dire ce qu’il veut. Et si vous me demandez si j’ai un intérêt pour Neymar et Mbappé, je vous réponds que oui. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans le futur et je ne peux rien dire de plus sur eux. Mon but est simplement d’avoir la meilleure équipe possible." Évoquant deux joueurs sous contrat - jusqu'en juin 2022 - avec le PSG, Koeman a ainsi pu faire passer le message qu'il ne fallait pas parler d'éléments des autres clubs.