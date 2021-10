Alors que l'avenir de Ronald Koeman au Camp Nou semble de plus en plus menacé, un ancien du Real Madrid chambre le club catalan. On s'attend à ce que le Batave soit bientôt au chômage, et une défaite contre l'Atlético de Madrid ce samedi pourrait entraîner le départ du Néerlandais. "Est-ce que j'entraînerais Barcelone ? Pourquoi pas", a raillé Guti lors de la présentation des ambassadeurs de La Liga, vendredi à Madrid. "Je suis disponible. Je veux montrer au monde que j'ai ce qu'il faut pour être entraîneur."

Xavi pressenti au Barça

S'exprimant lors du même événement, l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Real Madrid, Samuel Eto'o, a souligné l'importance du match contre les Colchoneros. "La chose la plus importante pour Barcelone maintenant est le match", a déclaré Eto'o. "Ne les tuons pas à l'avance, ils sont très vivants". C'est l'ancien milieu de terrain mythique du Barça, Xavi, qui est néanmoins pressenti pour reprendre les rênes de la maison Blaugrana. Affaire à suivre...