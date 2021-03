FC Barcelone : Koeman réagit au Barçagate

"L'image du club est entachée"

Le FC Barcelone s'apprête à tenter une remontada en Coupe du Roi. Battu en demi-finale aller contre le FC Séville (2-0), le club recevra cette équipe au Camp Nou, mercredi soir afin de tenter de se qualifier pour la finale de la compétition, alors qu'il a battu les joueurs de Julen Lopetegui samedi en Liga (0-2). Toutefois, ce n'est pas le volet sportif qui a été essentiel lors de la conférence de presse tenue par Ronald Koeman. Le technicien hollandais a dû s'atteler à répondre aux nombreuses questions au sujet du Barçagate et l'enquête menée actuellement Recruté cet été par Josep Maria Bartomeu afin de prendre place sur le banc du FC Barcelone, Koeman n'a pas douté au moment d'affirmer son sentiment général.Nous devrions attendre de savoir comment cela s'est passé. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce point. Nous devons juste nous concentrer sur notre travail qui est de faire de notre mieux pour remonter (face à Séville, ndlr). Mais, oui, encore une fois : l'image du club est entachée", a-t-il expliqué, assurant s'être senti "Sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait composer avec quelques secousses, étant donné que les élections présidentielles vont se dérouler le 7 mars. "Je n’ai parlé à personne.Je suis au meilleur endroit pour moi, malgré les problèmes qu’il y a. Jusqu’au dernier jour, je ferai de mon mieux pour le Barca, que ce soit un an de plus, cinq ans, ou deux mois... Je n'ai pas d'influence sur tout", a-t-il affirmé.