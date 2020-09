FC Barcelone - Koeman : "Nous devons mettre Messi dans les meilleures dispositions physiques"

Messi pourrait jouer contre le Gimnastic, Fati est forfait

une contusion à la hanche

Samedi à 19 heures contre le Gimnastic (troisième division), le FC Barcelone va disputer le premier match de l'après. Après l'épisode du faux départ de Lionel Messi, alors que le natif de Rosario avait affirmé ses envies de départ avant de finalement prendre la décision de rester au Camp Nou.Dans un entretien accordé à Goal, Messi, qui a depuis repris l'entraînement collectif, avait déclaré : "Maintenant, je vais continuer car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700M€ de clause et que cela est impossible. Il y avait un autre moyen et c'était d'aller au procès.Le Barça m'a tout donné et je lui ai tout donné. Je sais que cela ne m'est jamais venu à l'esprit de poursuivre le Barça en justice."Son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, s'est montré conscient de la chance à sa disposition, avec le fait d'avoir le numéro 10 dans son équipe.a-t-il indiqué à la chaîne du club.a expliqué le coach hollandais. Si le groupe n'a pas encore été dévoilé officiellement, Ansu Fati sera forfait pour la rencontre en raison d'Alors que la Liga reprend ce week-end,l. En effet, le club catalan bénéficie d'un calendrier différé car il a disputé le Final 8 de la Ligue des Champions, avec une élimination sous forme de déroute face au Bayern Munich (8-2).