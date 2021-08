Le FC Barcelone a dévoilé son équipe pour affronter Getafe dimanche après-midi au Camp Nou en Liga. Les Blaugrana ont commencé la campagne avec une victoire et un match nul, en battant la Real Sociedad 4-2 et en faisant match nul 1-1 avec l'Athletic Bilbao. Getafe, de son côté, a perdu ses deux matchs initiaux contre Valence et Séville.

Koeman prendra son temps

Ronald Koeman a pu rappeler Marc-André ter Stegen dans l'équipe pour la première inclusion du gardien allemand de la saison. Sont également inclus Sergino Dest, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Neto, Philippe Coutinho, Rey Manaj, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Emerson, Samuel Umtiti, Inaki Pena, Oscar Mingueza, Yusuf Demi, Nico Gonzalez et Gavi. Quid d'Ansu Fati ? Ronald Koeman, qui s'est exprimé avant le match dans des propos rapportés par Marca, a évoqué la proximité de son retour."Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que Fati puisse rivaliser au plus haut niveau", a-t-il déclaré. "On ne gagne pas autant de temps hors du terrain en deux ou trois semaines. Il ne sera pas prêt contre Séville. Il a besoin de plus d'entraînement, de plus de force, de plus de physique. Nous n'allons pas prendre de risque.