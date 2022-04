L'élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone aura porté préjudice à la carrière de Ronald Koeman sur le banc catalan. Si les deux hommes ont cohabité quelques mois, le premier a fini par remercier le second en octobre 2021, estimant que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle. Remplacé par Xavi, le Néerlandais a eu du mal à digérer son éviction. Six mois plus tard, c'est toujours le cas.



Dans des propos relayés par AS, le tacticien a d'abord évoqué son ancien patron. Et l'attitude de Joan Laporta ne lui a pas vraiment plu. "Quand les choses ne vont pas bien dans un club, un entraîneur sait qu'il peut être viré. Mais dans mon cas, le président a laissé des zones d'ombre. Officieusement, il disait qu'il ne savait pas s'il fallait poursuivre (avec Koeman, ndlr), qu'il avait des doutes. Ce n'est pas une façon de faire. Il faut être clair en interne, mais aussi défendre ton coach à l'extérieur."

Le double de points de retard

Encore amer, Ronald Komean a ensuite évoqué le travail accompli par Xavi depuis son arrivée. Tout en constatant du bout des lèvres quelques améliorations, il a subtilement taclé l'équipe. "Ils se sont sûrement améliorés dans certains domaines. Ils ont notamment signé trois joueurs à vocation offensive. Il ne faut pas comparer, mais lorsque je suis parti, Barcelone était à huit points du leader. Aujourd'hui, c'est presque le double. Mais ce n'est pas bon de comparer." Pas bon peut-être, mais visiblement Koeman avait envie de le faire.