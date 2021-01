Le rôle de Pedri au Barça prend de l'importance. Le joueur de 18 ans a été décisif lors de la victoire 3-2 de Barcelone contre l'Athletic Bilbao mercredi soir et s'est attiré les compliments de Ronald Koeman. Le jeune prodige combine très bien avec Messi et se montre décisif devant les cages adverses. Et Koeman n'en a pas perdu une miette. "Pedri montre que, malgré son jeune âge, il est très mature", a confié le coach Blaugrana en conférence de presse.

"Messi a faim"



Messi a également joué un rôle clé dans ce succès, lui qui est passé en tête du classement Pichichi au terme de la soirée. "Messi a toujours montré son jeu et sa faim, mais aujourd'hui il l'a fait aussi avec des buts", a déclaré Koeman. «Il est très important pour nous". Le coach du Barça a exprimé sa satisfaction quant au jeu pratiqué par ses hommes. "Le résultat final n'est pas représentatif, car nous avons été meilleurs dans de nombreuses phases. Ils ont mené 1-0 et nous n'avions pas de coordination défensive, mais ensuite nous avons contrôlé [le match]. Je repars content du résultat et de la façon dont nous l'avons réalisé. Nous méritions de gagner pour notre jeu et les opportunités [que nous avons créées]. L'équipe a fait un travail fantastique. Nous allons nous battre jusqu'au dernier match", a encore tonné l'entraîneur néerlandais. Les leaders madrilènes sont prévenus.