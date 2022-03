Décidément, Ronald Koeman digère très mal son limogeage du FC Barcelone en automne dernier. Il y a quelques temps, il avait montré du doigt Joan Laporta par rapport au comportement que ce dernier avait eu à son encontre. Et il vient de le faire de nouveau dans un entretien à un média néerlandais.

Koeman ne respecte plus Laporta

"J'ai immédiatement compris que je n'étais pas l'entraîneur de Laporta. Il ne m'a pas choisi. Ils ne m'ont pas donné le même temps qu'ils donnent à Xavi. Ensuite, il m'a dit mille fois qu'il ne le choisirait jamais parce qu'il manquait d'expérience. Cependant, je suis heureux que l'équipe soit meilleure maintenant, je vois aussi (Frenkie) de Jong plus impliqué dans le jeu", a-t-il lâché avec amertume, oubliant de rappeler qu'il a le pire bilan pour un coach du Barça depuis 20 ans.



Koeman est aussi revenu sur la manière dont il a appris son licenciement. « Comment Laporta m’a appris la nouvelle ? La chose qui m'a blessé est que les joueurs étaient assis derrière nous dans l'avion, alors que j'ai dû m'asseoir à côté de lui », a-t-il ruminé.



« Il le dit toujours, que je suis une légende du club... Alors, prouve-le ! », a-t-il conclu, faisant référence à la dernière sortie médiatique qu’a eue l’homme fort des Blaugrana. On l’aura compris, les deux hommes ne passeront pas leurs vacances ensemble.