Certes, le Barça n'a plus perdu depuis trois rencontres. Après deux succès consécutif en championnat, face à Levante (1-0) et la Real Sociedad (2-1), le club catalan a toutefois buté ce samedi sur le FC Valence (2-2, 14e journée de Liga). Cinquième du classement, le FC Barcelone compte huit points de retard sur l'Atlético de Madrid, leader du championnat avec un match en moins. Malgré cette première partie de saison compliquée, Ronald Koeman n'est pas menacé par sa direction.



C'est le président intérimaire du Barça qui l'a lui-même confirmé ce samedi. Carles Tusquets a d'ailleurs précisé que ses fonctions actuelles ne lui permettaient de toute façon pas de limoger son entraîneur. Mais il s'est fendu d'une sortie tout en louanges pour le tacticien néerlandais : "Il travaille bien et il a tout mon soutien. Je déjeune souvent avec lui et je le vois optimiste."



En attendant les élections du futur président du FC Barcelone, prévues le 24 janvier prochain, Ronald Koeman n'a donc aucun soucis à se faire pour sa situation personnelle.