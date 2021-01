La fenêtre de transfert de janvier se termine lundi et le FC Barcelone est toujours désireux de faire venir le défenseur central de Manchester City, Eric Garcia, mais Ronald Koeman a reconnu qu'un éventuel accord devenait de plus en plus improbable. Koeman a également noté en conférence de presse d'avant-match de samedi que Ramon Planes, le directeur technique de Barcelone, travaillait à l'amélioration de l'équipe, tandis que le Néerlandais avait recommandé des additions à l'effectif. "Il est toujours important que quelqu'un au club travaille pour améliorer notre équipe, en janvier ou pour l'année prochaine", a déclaré Koeman. "C'est un travail que le club doit faire. Les joueurs n'ont pas à être dérangés par ces problèmes, parce que nous leur parlons tous les jours, ils participent aux matchs ... Ces choses arrivent. dans n'importe quel club du monde", a estimé Koeman, qui a été questionné sur l'historique des blessures de Samuel Umtiti et des difficultés perçues par Oscar Mingueza dans les grands matchs.

Koeman invite Eric Garcia

"Un joueur de Barcelone doit être préparé à tout", a expliqué le Néerlandais. "Umtiti est blessé, il a bien récupéré et nous comptons sur lui. Et Mingueza a beaucoup joué. Il a joué en arrière central et latéral. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, mais tout le monde doit prouver sa qualité et, en plus, nous ne savons pas ce qui se produira." Koeman a hâte qu'Eric Garcia rejoigne les rangs du Barça : "Nous savons qu'il viendra sûrement la saison prochaine", a déclaré Koeman. S'il n'est pas possible pour lui d'arriver maintenant, nous l'accepterons et continuerons."